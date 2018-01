De app gebruikt en toch zwanger

In Zweden is ophef ontstaan over een app voor smartphones waarmee vrouwen kunnen bepalen wanneer ze vruchtbaar zijn. Zeker 37 vrouwen die de app gebruikten en de melding kregen dat ze die dag niet vruchtbaar waren, raakten toch zwanger. Ze belandden in het ziekenhuis voor een abortus.

Het bewuste ziekenhuis in Stockholm, het Södersjukhuset, heeft bij de het Zweedse geneesmiddelenbureau MPA een klacht ingediend tegen de app-ontwikkelaar. Dat bedrijf, Natural Cycles, heeft een intern onderzoek aangekondigd.

Gebruikers moeten in de app een aantal gegevens invoeren, zoals hun lichaamstemperatuur. Het voordeel van de methode is dat er geen bijwerkingen zijn.

"Niet verrassend"

In een verklaring zegt Natural Cycles dat de cijfers niet verrassend zijn. Wereldwijd heeft de app 700.000 gebruikers. Volgens het bedrijf biedt geen enkel anticonceptiemiddel 100 procent garantie en is de app in 93 procent van de gevallen effectief.