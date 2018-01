Zeven en twee jaar cel geëist in Tubbergse slavernijzaak

Tegen een echtpaar uit Tubbergen is zeven jaar cel geëist voor het gevangenhouden, mishandelen en uitbuiten van een zwakbegaafde man. Een verdachte uit Hilversum hoorde een eis van twee jaar celstraf. Hij zou het slachtoffer hebben ingezet als stroman bij het opzetten van een bedrijf en het kopen van een woning.

Adje B. (60), zijn vrouw Gretha K. (47) en Nico H. (60) ontkenden de beschuldigingen tijdens de zitting in Almelo. Ze voelen zich door alle media-aandacht voor de zaak op voorhand veroordeeld.

In 2007 ging de toen dakloze, zwakbegaafde Jeffrey (inmiddels 32) werken voor B., eerst op de kermis in Haaksbergen en later in diens kringloopwinkel. Jeffrey woonde in een schuur achter de woonwagen van het echtpaar. In 2015 liep hij weg en stapte naar de politie.

Schuur op slot

Jeffrey heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) zeven dagen per week, zestien uur per dag, gewerkt zonder loon te krijgen. 's Avonds ging de deur van zijn schuur op slot. Volgens B. kreeg Jeffrey wel degelijk betaald en ging de schuur alleen op slot omdat de man anders 's nachts spullen ging stelen. Het slachtoffer kampte in het verleden met een gokverslaving.

K. verklaarde voor de rechtbank dat Jeffrey er alleen geslagen werd, als hij iets fout deed.

Voor 4 ton geprofiteerd

Volgens het OM heeft het stel voor ruim 400.000 euro geprofiteerd van het slachtoffer, onder meer door diens Wajong-uitkering te innen en door hem geen loon te betalen. Volgens B. is dat onzin: "Ik heb nooit over de rug van Jeffrey geld verdiend".

Het slachtoffer eist een schadevergoeding van ruim vier ton van het echtpaar en 38.000 euro van H. Van dat totaalbedrag is 40.000 euro ter compensatie van de immateriële schade.

Speelbal

Het OM stelt dat B. Jeffrey "als een speelbal doorspeelde" aan ondernemer H.. Het slachtoffer zou verplicht een bedrijfspand op zijn naam hebben moeten zetten. Hij zou als katvanger voor H.'s frauduleuze praktijken tienduizenden euro's schuld hebben opgelopen. H. zei dat hij het pand, dat op Jeffreys naam stond, alleen maar heeft gebruikt voor de opslag van spullen. Hij ontkent iets strafbaars te hebben gedaan.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.