Groningse belangengroepen mogelijk terug naar overleg bevingsschade

Er lijkt toch beweging te komen in het overleg tussen de provincie Groningen, Groningse belangengroepen en minister Wiebes over de afwikkeling van de schade door gasbevingen.

Volgens de woordvoerder van het Groninger Gasberaad, dat de belangen van gedupeerde Groningers behartigt, heeft de minister van Economische Zaken toegezegd dat een voorstel van de Groningers zelf als leidraad voor het overleg zal dienen.

Wiebes heeft vanmorgen gesproken met een afvaardiging van het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB) over de impasse in het overleg over het schadeprotocol. De Groningers gaan nu bespreken of ze terugkomen van hun besluit van gisteren om niet langer aan het overleg met de minister deel te nemen. "Dit stemt mij een stuk positiever", zei een woordvoerder van het Gasberaad na afloop van het gesprek met Wiebes.

Ring van 10 kilometer

Ze hadden ernstig bezwaar tegen de voorgestelde beperking van het gebied dat voor schadevergoeding in aanmerking komt, tot een ring van tien kilometer rond Loppersum. Minister Wiebes liet gisteren in een Kamerdebat al doorschemeren daar van af te willen. Hij herhaalde dat in het gesprek van vandaag.

De woordvoerder van minister Wiebes bevestigt dat er "een goed gesprek" is geweest met de Groningse belangenorganisaties. Ook hij zegt dat het "regionale voorstel nadrukkelijk op tafel ligt". "De kernwaarden uit dat plan zijn richtinggevend" bij nieuw overleg over de afhandeling van de schade, aldus Economische Zaken.

Zeerijp

De Groninger Bodem Beweging, de andere belangengroep van slachtoffers van de bevingen, heeft nog niet laten weten of ze bereid is naar de onderhandelingstafel terug te keren.

De discussie over de afhandeling van de schade laaide weer op na de zware beving van 8 januari bij Zeerijp. Een week later waren er 2900 schademeldingen binnengekomen bij het meldpunt in Appingedam.

Tot april vorig jaar was er een schadeprotocol, waarin beschreven staat hoe schademeldingen moeten worden afgehandeld. Maar omdat de NAM daarop te veel invloed had, is met dat protocol gestopt. Zolang er geen nieuw protocol is, wordt gemelde schade niet hersteld.