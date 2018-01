Onbekende brieven van Multatuli ontdekt

"Zo steil als de weg ten Hemel" was de trap naar de woning van Multatuli (Eduard Douwes Dekker) in Amsterdam. Daar kon je maar beter een levensverzekering voor afsluiten, grapt de 19e eeuwse schrijver in een nooit eerder gepubliceerde brief.

Marita Mathijsen vond twee tot nu toe onbekende brieven in het Stadsarchief van Amsterdam toen ze werkte aan de biografie van Jacob van Lennep, de schrijver en politicus die Multatuli hielp om zijn Max Havelaar gepubliceerd te krijgen.

De brieven zijn gericht aan Jacobs zoon Willem. Multatuli stuurde Willem een exemplaar van Max Havelaar. In een bedankje schreef hij op 27 april 1860 dat hij een aangename herinnering heeft aan hun kennismaking.

In de tweede brief vraagt hij Willem een paar maanden later of hij bij hem langs wil komen in Amsterdam. Willem zou dan maar beter een levensverzekering kunnen nemen omdat de trap zo steil was.