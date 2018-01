Morgen westerstorm: minder vluchten, minder treinen, meer bergers

Het KNMI heeft voor morgenochtend voor grote delen van het land code oranje afgekondigd. Een westerstorm trekt vanaf de kust over het land. In het hele land worden windstoten verwacht met snelheden van 100 tot 120 kilometer per uur; aan zee kunnen rukwinden snelheden halen tot wel 130 kilometer per uur.

Het zwaartepunt van de storm is tussen 10.00 uur 's ochtends en 14.00 uur 's middags. In het noorden en Noord-Brabant en Limburg gaat het minder hard waaien; daar geldt code geel. In Groningen en Drenthe kan 's ochtends wel enkele centimeters sneeuw vallen.

Op de A6 bij Lemmer raakten eerder vandaag twee auto's te water. Dat kwam waarschijnlijk door flinke hagelbuien, zoals te zien in de video hieronder: