Opnieuw minder vaak abortus gepleegd

Het aantal abortussen in Nederland is in 2016 weer gedaald. Er was al jaren sprake van een afname, maar in 2015 was er juist een lichte stijging. De dalende lijn lijkt nu te worden voortgezet.

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft de cijfers over 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens de gegevens van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd waren er dat jaar in Nederland 30.144 zwangerschapsafbrekingen. Dat waren er 659 minder dan een jaar eerder. Twaalf procent van de behandelingen werd uitgevoerd bij vrouwen die niet in Nederland woonden.

Tieners

Ook het aantal abortussen bij tieners daalde, naar een kleine 3000. In 65 gevallen ging het om een meisje onder de 15.

Het abortuscijfer, het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1000 vrouwen tussen 15 en 44, daalde in 2016 naar 8,5.