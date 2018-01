Bloeiende economie bezorgt ASML recordomzet en winst

De economie draait op volle kracht en dat is goed terug te zien in de klinkende omzet- en winstcijfers van bedrijven. ASML bijt als eerste grote Nederlandse onderneming het spits af met een recordomzet en een recordwinst.

De chipmachineproducent uit Veldhoven, wereldmarktleider in chipmachines, boekte in 2017 een omzet van ruim 9 miljard euro, een derde meer dan in het jaar ervoor. De nettowinst kwam uit op 2,1 miljard euro, een toename van 44 procent.

"Een fantastisch goed jaar", zegt topman Peter Wennink. "Het orderboek is historisch hoog en er is een enorme vraag naar chips voor rekenkracht voor computers en opslagcapaciteit door kunstmatige intelligentie, autonoom autorijden en clouddiensten."

Beleggers zijn opgetogen. Het aandeel ASML steeg bij opening van de Amsterdamse beurs vier procent naar 159,40 euro. In tien jaar tijd is het aandeel meer dan 750 procent gestegen, het heeft inmiddels een beurswaarde van meer dan 66 miljard euro.

100 miljoen per stuk

Het hightechbedrijf bouwt geavanceerde machines waarmee chips gemaakt kunnen worden en is hofleverancier van onder meer chipmakers TSMC en Intel. De machines van de nieuwste generatie, die met ultraviolet licht heel nauwkeurig kleinere en snellere chips kunnen maken, kosten 100 miljoen euro per stuk. In het laatste kwartaal werden vijf nieuwe orders geplaatst voor dat soort machines Dit jaar wil het bedrijf er 22 afleveren en volgend jaar minstens 30.

In 2017 gaf ASML bijna 1,3 miljard euro uit aan onderzoek en ontwikkeling. Bij het bedrijf werken meer dan 19.000 mensen.

Het techbedrijf maakte ook bekend dat Roger Dassen de nieuwe financiƫle topman en vicevoorzitter van de raad van bestuur wordt. Hoogleraar Dassen is oud-bestuursvoorzitter van Deloitte en heeft jarenlang als accountant de boeken van grote bedrijven gecontroleerd. Als de aandeelhouders instemmen met zijn benoeming gaat hij op 1 juni aan de slag.