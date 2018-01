Biologische make-up? Huh, bestaat dat dan?

Biologische komkommers, eieren en aardappels: die kennen we allemaal. Maar biologische make-up? Bestaat dat ook? Jazeker. Op de jaarlijkse Biobeurs vandaag en morgen in de IJsselhallen in Zwolle - en vanmiddag geopend door koningin Máxima - is voor het eerst ruimte gereserveerd voor die duurzame cosmetica.

Volgens het jaarverslag van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) gaven de Nederlanders in 2016 in totaal zo'n 2,8 miljard euro uit aan bad- en doucheproducten, make-up, geuren, zeep en huid- en haarverzorging (157 euro per hoofd van de bevolking). Harde cijfers over het marktaandeel van biologische producten zijn er (nog) niet, maar kenners in de markt schatten het aandeel op 5 tot 7 procent. Gering dus.

Ook de NCV heeft geen 'biologische' cijfers: "Wel neemt de belangstelling hiervoor toe. We zien ook veel nieuwe merken in dit segment, en die zullen voor groei gaan zorgen."

Verantwoord

Drogisterijketen Kruidvat en parfumerie Ici Paris verkopen op dit moment geen biologische make-up en cosmetica. De twee bevestigen dat steeds meer consumenten vragen naar producten die verantwoord zijn geproduceerd.

"We volgen de ontwikkelingen hierin en kijken naar mogelijkheden hoe we aan deze klantbehoefte kunnen voldoen", zegt woordvoerster José Mes van AS Watson, het moederbedrijf van Kruidvat en Ici Paris.

Dierproeven

Wat is duurzame make-up en cosmetica? Pieter Hofland van biologische groothandel Yaviva in Zeist legt uit: "Om de producten te ontwikkelen zijn geen dierproeven gedaan. Ze bestaan ook uit een hoog percentage plantaardige ingrediënten, op biologische wijze geteeld: dus niet gekloond, niet genetisch gemanipuleerd en geproduceerd zonder kunstmest en gif."

En in bijvoorbeeld biologische zonnebrand en deodorant zitten geen stoffen waarover qua veiligheid wordt getwijfeld. Hofland: "Gewone deodorant bevat bijna altijd aluminium-zouten. Google het maar na: sommige onderzoeken brengen deze zouten in deodorant in verband met het ontstaan van lymfeklierkanker en borstkanker. Twijfel willen we niet hebben, dus zitten die ingrediënten er niet in."