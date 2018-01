Psycholoog over Barbie: altijd in de aandacht is heel stressvol

De hele verklaring van familie De Jong:

"Samantha is op 12 januari jl. thuis bewusteloos aangetroffen. Zij is daarop direct afgevoerd naar het ziekenhuis, waar is geconstateerd dat er sprake was van overmatig drugsgebruik. Samantha verkeert nu in redelijk goede gezondheid en zet haar herstel voort in een gespecialiseerde kliniek. De kinderen worden opgevangen door hun vader Michael en de familie.

We snappen dat er veel vragen zijn, maar voor Samantha's verdere herstel zal buiten deze verklaring om geen verdere informatie worden gegeven. Het eerste en enige belang van de familie is om Samantha in alle rust te laten herstellen. Dat is ook Samantha's wens. Dat kan alleen als ook de omstandigheden rond haar verblijf en haar persoon en de familie rustig zijn. Daarom vragen we iedereen met klem, fans en pers, om Samantha, Michael, de kinderen en de familie nu rust te gunnen.

Tenslotte willen Samantha en de familie iedereen bedanken die steun heeft betuigd."