Antonia zit al jaren op de binnenvaart: er moet wat meer liefde in

Antonia en haar man hebben twee kinderen, van 10 en 13. Die wonen dinsdag tot en met vrijdag in het internaat. "Vrijdag haal ik ze altijd op en rijden we meestal meteen weer terug naar het schip. Soms is dat heen en weer tussen Duitsland en Nederland."

Ze heeft het idee dat veel mensen soms alleen maar kijken naar de negatieve kanten van werken op het schip. "Zij benadrukken dat binnenvaarders soms lang van huis zijn. Maar ze vergeten dat ze daarna vaak drie weken helemaal vrij zijn."

Landschappen

Een ander voordeel van dit werk is volgens Antonia dat het geen 'gewone kantoorbaan' is van negen tot vijf waarbij je iedere dag hetzelfde uitzicht hebt. "We varen door prachtige landschappen. Komende dagen gaan we naar Dillingen in Duitsland."

Het is overigens wel de vraag wanneer ze daar aankomen. "Er is hoogwater voorspeld, dus misschien liggen we een paar dagen stil. Maar dat is geen probleem. Ik heb mijn huis namelijk altijd bij me."