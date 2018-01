Duitse ontvoerde baby gevonden in Betuwe

In Herwijnen, in de Betuwe, is een man aangehouden vanwege de ontvoering van zijn tien maanden oude dochter uit Duitsland. De baby, die ruim twee weken vermist was, werd ongedeerd bij hem aangetroffen. De man is aangehouden. Hij is een 39-jarige vluchteling die in Duitsland woont.

De 18-jarige moeder van de baby is ook een vluchteling en woont in Gransee, ten noorden van Berlijn. Zij meldde op Oudjaarsdag dat de vader van het kind, die in het westen van het land woont, hun dochter Yasmina niet volgens de omgangsregeling had teruggebracht.

Bij het onderzoek naar de vermissing waren meer dan honderd Duitse politiemensen betrokken. Ze hingen onder meer opsporingsposters op in asielzoekerscentra, omdat daar familieleden van de ouders wonen.

Zus

Omdat een van de sporen naar Nederland leidde, werd ook de Nederlandse politie ingeschakeld. Dat leverde zondag de ontdekking van Yasmina en haar vader in Herwijnen op. Ze zaten bij een zus van de man.

Over de achtergrond van de ouders heeft de Duitse politie alleen bekendgemaakt dat ze uit verschillende landen als vluchteling in Duitsland zijn beland en daar een relatie hebben gekregen. Na de geboorte van hun kind gingen ze uit elkaar.