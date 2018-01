Nep-medewerkers Microsoft tillen Nederlanders voor 7 miljoen euro

Vorig jaar hebben bijna 2000 slachtoffers zich gemeld bij de Nederlandse politie nadat ze waren opgelicht door internetcriminelen die zich voordeden als medewerkers van de Microsoft-helpdesk. In 2016 waren zo'n 1100 mensen de dupe van deze oplichtingspraktijk. De slachtoffers zijn afgelopen jaar voor in totaal bijna 7 miljoen euro bestolen.

De afgelopen weken springen twee slachtoffers eruit die respectievelijk voor 38.000 en 98.000 euro zijn opgelicht. Het merendeel van de benadeelden, 70 procent, is boven de 50 jaar.

De slachtoffers worden vanuit het buitenland telefonisch benaderd door iemand die zich voordoet als een medewerker van Microsoft, die zegt dat er iets aan de hand is met de computer. Er zou een virus op de computer zitten, een licentie verlopen zijn of een update nodig zijn. Vervolgens wordt de gebelde persoon gevraagd een programma te downloaden om het probleem te verhelpen.

Geld afschrijven

De nep-medewerker neemt vervolgens op afstand de computer tijdelijk over en doet net of hij problemen herstelt. Daarvoor kan worden betaald met iTunes-tegoedkaarten of een overschrijving via Western Union, waardoor het geld niet te traceren is. In sommige gevallen is het de criminelen ook gelukt om rechtstreeks geld af te schrijven van rekeningen van gedupeerden.

De politie roept mensen op meteen op te hangen als ze iemand aan de lijn krijgen die zich uitgeeft voor een medewerker van het softwarebedrijf en het telefoonnummer in het scherm door te geven. Microsoft zegt dat zijn helpdesk nooit mensen benadert die niet om hulp hebben gevraagd.

Cybercrime is lastig te bestrijden, omdat de criminaliteit over de landsgrenzen heen gaat en de wisselende servers en IP-adressen waarmee de oplichters werken moeilijk te traceren zijn.