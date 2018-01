Museumbrand in voormalig VOC-pakhuis in Jakarta

Bij een grote brand in de gebouwen van Museum Bahari in Jakarta zijn onder meer oude VOC-pakhuizen beschadigd geraakt. Een deel van de collectie van het scheepvaartmuseum is verwoest. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De brandweer kreeg rond 09.00 uur 's ochtends (02.55 uur Nederlandse tijd) melding van de brand. Uren later was het vuur nog steeds niet onder controle. Er werden twintig brandweerauto's ingezet.

Volgens Indonesische media is ongeveer een derde van het museumcomplex door de brand getroffen. Mogelijk werd het vuur veroorzaakt door kortsluiting.

Indonesische geschiedenis

Het museum is gevestigd in voormalige pakhuizen van de VOC. In de zeventiende en achttiende eeuw werden er specerijen als nootmuskaat en peper opgeslagen. Ook werd onder meer koffie, thee, koper en tin via het complex verscheept.

De collectie van het scheepvaartmuseum gaat over de rol die de zee gespeeld heeft in de Indonesische geschiedenis en het belang van het water voor de moderne economie. Zo zijn er modellen van vissersboten uit verschillende delen van de archipel te zien.