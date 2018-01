Meterslange scheur door aardbeving in monumentale toren Zeerijp

De toren is waarschijnlijk aan het begin van de zestiende eeuw gebouwd. De kerk die ernaast staat is nog ouder.

Instortingsgevaar

Er is volgens de bouwkundige geen kans dat de toren instort. "De toren hoeft niet direct in de steigers, maar de schade zal wel moeten worden hersteld." Hoeveel de reparatie van de toren gaat kosten, weet Bekooy niet. "En het boeit me ook niet. Het zal moeten worden gerepareerd en de NAM moet dat betalen."

De beving van ruim een week geleden was de zwaarste in vijf jaar tijd. Slechts twee keer beleefde Groningen sterkere bevingen. In Huizinge werd in augustus 2012 een beving met een kracht van 3,6 gemeten, zes jaar eerder beleefde Westeremden een beving van 3,5. Het epicentrum van de aardbeving vorige week maandag lag bij Zeerijp nabij Loppersum.