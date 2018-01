Verkoop giftige kogelvis brengt Japanse stad in rep en roer

Een Japanse supermarkt heeft een fout gemaakt met mogelijk dodelijke gevolgen. De winkel in Gamagori heeft porties 'fugu', kogelvis, verkocht, zonder de zeer giftige lever te verwijderen. Via luidsprekers op straat worden bewoners gewaarschuwd de delicatesse te laten staan.

De kogelvis is zo giftig, dat ieder foutje in de bereiding een dodelijke afloop kan hebben. Jaarlijks belanden verschillende mensen in Japan in het ziekenhuis met een fuguvergiftiging. Afhankelijk van de soort, heeft de fugu een zenuwgif in de huid, de ingewanden, de eierstokken en de lever.

Fugu mag alleen bereid worden door koks met een speciale vergunning, traditioneel moeten die ook de eerste hap nemen om te bewijzen dat de vis gifvrij is. Tegenwoordig wordt de vis ook gekweekt zonder gif in de organen, al zijn veel traditionele chefs er niet gerust op dat de kweekvis helemaal veilig is.

De supermarkt in Gamagori heeft vijf porties verkocht, daarvan zijn er nu drie terecht.