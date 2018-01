Myanmar en Bangladesh willen terugkeer Rohingya in twee jaar afronden

Bangladesh en Myanmar hebben nadere afspraken gemaakt over de terugkeer van de meer dan 600.000 Rohingya die vorig jaar van Myanmar naar Bangladesh vluchtten. De bedoeling is dat dat binnen twee jaar na aanvang afgerond moet zijn.

In november bereikten de twee landen een akkoord over de repatriƫring van de moslimvluchtelingen, die nu samengepakt zitten in kampen in Bangladesh. In de Myanmarese hoofdstad Naypidaw zijn nu de details uitgewerkt.

Normale leven

De bedoeling is dat Bangladesh vijf doorgangskampen inricht, van waaruit de Rohingya in kleine aantallen worden doorgestuurd naar twee kampen aan de Myanmarese kant van de grens. Daar blijven ze totdat er huizen zijn gebouwd waar ze hun leven weer kunnen oppakken.

De regering van Myanmar heeft eerder toegezegd dat Rohingya die terugkeren het staatsburgerschap van Myanmar kunnen aanvragen, als na onderzoek is gebleken dat ze daar recht op hebben. De bedoeling is dat vanaf 23 januari elke dag 150 aanvragen worden behandeld.

Rohingya-crisis

De Rohingya-crisis ontstond in augustus, toen Rohingya-rebellen politie- en legerposten aanvielen in de provincie Rakhine, waar veel Rohingya wonen. Het Myanmarese leger reageerde furieus en het geweld bracht een enorme vluchtelingenstroom op gang.

Honderdduizenden Rohingya vluchtten in paniek naar buurland Bangladesh, waar zij sindsdien onder vaak mensonterende omstandigheden verblijven in provisorische kampen. De Verenigde Naties hebben het optreden van het Myanmarese leger veroordeeld als etnische zuivering.

Myanmar vindt dat daar geen sprake van is. Volgens het leger was het optreden een legitieme actie als reactie op de aanslagen door Rohingya.