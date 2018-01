Oh happy day-gospelproducent Edwin Hawkins (74) overleden

Gospelproducent Edwin Hawkins, die vooral bekend is van de hit Oh happy day is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan alvleesklierkanker.

Hawkins wordt gezien als een van de drijvende krachten achter de moderne gospelmuziek, die in de jaren 60 populair werd. In die tijd hadden muzikanten als Aretha Franklin en Sam Cooke commercieel succes met de religieuze teksten die daarvoor alleen in de kerk te horen waren.

Het grote succes van zijn eerste album Let us go in the house of the Lord had Hawkins zelf ook verrast. Toen hij het album in 1968 produceerde, was het de bedoeling dat het alleen in de lokale christelijke gemeenschap zou worden gedraaid. Nadat de grote radiostations in San Francisco de plaat hadden ontdekt, werd het nummer Oh happy day al snel een internationale hit.

Beroemde covers

In Nederland stond Oh happy day in 1969twee weken bovenaan de hitlijsten en ook in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittanniƫ was het nummer razend populair. Het jaar erop won Hawkins' koor, dat inmiddels was omgedoopt tot de Edwin Hawkins Singers een Grammy. In de jaren erna volgden nog meer gospelhits en nog drie Grammy's.

Verschillende beroemde artiesten hebben covers opgenomen van de populaire versie van het achttiende-eeuwse kerklied. Onder meer Joan Baez, Etta James en Bobby Womack hebben een eigen versie gemaakt. In 1999 werd het lied gezongen in de muzikale comedy Sister Act 2, waarin actrice Whoopi Goldberg in de rol van zuster Mary Clarence leiding geeft aan een koor met lastige leerlingen.