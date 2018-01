Timmermans wil nog wel een periode door als EU-commissaris

Timmermans haalt het voorbeeld van de vluchtelingen aan. "Ik ben er van overtuigd dat Nederland breed wil dat we een Europees antwoord formuleren op het migratievraagstuk. Dat betekent betere bescherming van de buitengrenzen, afspraken met derde landen dat ze hun burgers terugnemen als ze geen recht hebben op verblijf. Maar ook dat als er echte vluchtelingen komen dat we als Europeanen de schouders er onder zetten om de mensen een veilig onderkomen te bieden. Dat begrijpt men in Nederland donders goed."

De toekomst van Europa stopt, wat Timmermans betreft, niet na de verkiezingen van 2019. "We doen nu zaken die nodig zijn en toegevoegde waarde hebben. De commissie is echt aan het veranderen, we doen niet alleen meer zaken die leuk zijn, maar alleen die echt noodzakelijk zijn."

Dat was ook de opdracht waarmee Timmermans in 2014 op pad is gestuurd. Minder regels uit Brussel. Hij draait eerst om de vraag heen of hij door zou willen gaan. In kringen van het Nederlandse kabinet wordt positief over Timmermans gedacht. "Vandaag zou ik niet nee zeggen. Maar hoe dat over anderhalf jaar is, weet ik nu nog niet."