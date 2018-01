Wiebes neemt uitspraak over autisme terug

Minister Wiebes heeft spijt van een uitspraak waarin hij refereerde aan autisme. De bewindsman van Economische Zaken zei vrijdag over de aanpak van de problemen door de gaswinning in Groningen: "Daadkracht is goed, maar autisme is dat niet."

Dat schoot Joep Tiernego, die zelf autisme heeft, in het verkeerde keelgat. In een open brief schreef hij dat Wiebes "circa 1 procent van de Nederlandse bevolking diskwalificeert en dat de minister beter zou moeten weten". Volgens Tiernego had Wiebes in plaats van autisme beter het woord 'starheid' kunnen gebruiken en was daar dan niemand over gevallen.

Wiebes heeft vandaag in een tweet aan Tiernego laten weten dat hij helemaal gelijk heeft: "Ik had het anders moeten zeggen en ik zal er voortaan beter op letten."