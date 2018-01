OM wil 'verkeershufters' intensiever in de gaten houden

Het gaat om mensen die in korte tijd veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen door hun gedrag in het verkeer. Zoals de 20-jarige man die vandaag als eerste verdachte via de nieuwe methode voor de rechtbank in Utrecht stond.

"Hij is 20 jaar en heeft al vijf pagina's met verkeersovertredingen. Dan heb je het als beginnend bestuurder wel heel bont gemaakt." Hij wordt onder meer verdacht van bumperkleven, het rijden op een 80 km weg met een snelheid van 150 km per uur en het rijden van 230 kilometer per uur waar maximaal 100 is toegestaan.

De politierechter kon vandaag geen uitspraak doen, omdat hij niet bevoegd is. Hij verwijst de zaak door naar de kantonrechter. Wanneer die de zaak in behandeling neemt is nog niet duidelijk.