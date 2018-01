Meer dan duizend Deense jongeren vervolgd voor verspreiden seksfilms

In Denemarken worden meer dan duizend jongeren vervolgd voor het verspreiden van seksvideo's via sociale media. Op de video's zijn 15-jarigen te zien en daarom gaat het om het verspreiden van kinderporno, zegt de politie.

"We nemen de zaak zeer serieus, omdat de gevolgen voor de betrokkenen groot zijn", zegt de onderzoeksleider.

Facebook

De zaak kwam aan het rollen na een melding van Facebook bij de Amerikaanse autoriteiten dat twee seksfilms en een naaktfoto van minderjarigen via Messenger werden gedeeld. Vervolgens kwam het nieuws via Europol bij de Deense politie terecht.

In totaal worden 1004 mensen verdacht. De meesten van hen hebben het materiaal een paar keer gedeeld, maar er zijn ook mensen die dat honderden keren deden.

De verdachten die ouder zijn dan 18 moeten op het bureau komen. Bij verdachten jonger dan 18 heeft de politie de ouders geïnformeerd.

Waarschuwing

Commissaris Flemming Kjærside van de internetafdeling van de politie zegt dat de aanklachten moeten worden gezien als een waarschuwing voor andere jongeren.

"Jongeren weten dat het grote gevolgen kan hebben voor een slachtoffer om dit soort materiaal te delen. Maar zij weten misschien niet dat het strafbaar is en dat ze veroordeeld kunnen worden voor het verspreiden van kinderporno", aldus Kjærside.

Strafblad

Als de jongeren worden veroordeeld, kunnen zij een voorwaardelijke celstraf krijgen van 20 dagen.

Daarnaast krijgen de veroordeelden een aantekening op hun (jeugd)strafblad, waardoor ze 10 jaar lang geen voetbaltrainer kunnen worden en niet mogen werken bij een kleuterschool. Ook kan de aantekening problemen opleveren als zij naar de VS willen reizen.

Nederland

In Nederland worden af en toe ook minderjarigen vervolgd voor het verspreiden van nietsverhullende foto's of video's van leeftijdsgenoten.

Zo was er vorig jaar de Tilburgse sextingzaak, waarin drie jongeren werden vervolgd voor het verspreiden van foto's van minderjarige Tilburgse meisjes. Twee verdachten sloten een deal met het OM en moesten als straf 300 euro boete betalen en een excuusbrief schrijven. De derde verdachte moest voorkomen bij de kinderrechter.

Voor zover bekend zijn in Nederland nog nooit zo veel jongeren in een zaak vervolgd voor het verspreiden van kinderporno als in Denemarken.