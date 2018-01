Prins Bernhard niet naar hoorzitting in raad over vastgoedbezit Amsterdam

Prins Bernhard Jr. komt niet naar de gemeenteraad in Amsterdam voor een discussie over de woningmarkt. Bernhard, die veel vastgoed in de hoofdstad bezit, heeft dat in een e-mail aan de raad laten weten.

Bernhard legt in zijn e-mail niet uit waarom hij niet komt. Maar in een brief die Bernhard heeft laten opstellen door zijn woordvoerder staat dat hij zichzelf niet deskundig genoeg acht. De brief, die in handen is van De Telegraaf, is echter nooit op de bus gedaan door de prins.

Ophef

In november ontstond ophef toen bleek dat prins Bernhard, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, via een vennootschap honderden woningen in Amsterdam in bezit heeft, die hij verhuurt.

Wethouder Ivens zei dat de opkomst van investeerders zoals prins Bernhard negatieve gevolgen heeft voor de woningmarkt in Amsterdam. De investeerders kopen vaak woningen en splitsen die op in meerdere huurwoningen. De wijk verandert daardoor, zegt Ivens.