Belgische F-16's onderscheppen Russische bommenwerpers boven Noordzee

Het komt geregeld voor dat Russische toestellen worden onderschept in gebied waarvoor de NAVO verantwoordelijk is. De Russen mogen er gewoon vliegen, mits ze aan alle afspraken voldoen.

De Russische bommenwerpers hadden hun radioapparatuur vandaag niet op de juiste wijze ingesteld, waardoor de transponder een verkeerd signaal uitzond. De Nederlandse militaire luchtverkeersleiding kon het toestel daardoor niet goed volgen en identificeren. Daarom werden de Belgische F-16's de lucht in gestuurd.

Systeem werkt goed

Nederlandse en Belgische toestellen komen gemiddeld enkele keren per jaar in actie om Russische toestellen te begeleiden, omdat er iets niet in orde is. Meestal gaat het om een ontbrekend vluchtplan of een verkeerd ingestelde transponder.

Minister Bijleveld van Defensie zegt in een reactie dat het systeem goed heeft gewerkt. "We hadden ze in de gaten en konden ze volgen en ook weer op een goede manier bij een ander afleveren." De Russische bommenwerpers boven de Noordzee beschouwt Bijleveld als een vorm van afschrikking of uitlokking. "Het is een van de manieren waarop je ziet dat de dreiging een beetje toeneemt."