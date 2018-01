'Stop meer geld en aandacht in de herhaling van wetenschappelijk onderzoek'

Er moet meer geld en aandacht komen voor herhaalonderzoek, schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een advies aan onderzoeksinstellingen, financiers en wetenschappelijke tijdschriften.

Wetenschappers bouwen voort op elkaars kennis, ze gaan ervan uit dat eerdere onderzoeken kloppen. Als in een later stadium blijkt dat een onderzoek niet goed is uitgevoerd, kan een heel vakgebied als een kaartenhuis instorten, aldus de KNAW.

De academie noemt dat zonde van de tijd en het geld dat erin is gestoken. Bovendien kan het resultaat zijn dat patiƫnten geen goede behandeling krijgen.

Onderzoeken op het gebied van medische wetenschappen, levenswetenschappen en psychologie bleken recent na herhaalonderzoek niet dezelfde uitkomsten op te leveren. Volgens de KNAW komt dat vooral doordat de onderzoeksmethode zwak was of de verslaglegging te wensen overliet. Ook zouden onderzoekers gedreven worden door perverse prikkels zoals de wens opzienbarende uitslagen te presenteren.

Maak het interessanter voor onderzoekers

Wetenschappelijke tijdschriften zouden op hun beurt meer plek moeten inruimen voor artikelen over herhaalonderzoek, schrijft de KNAW. Tijdschriften zijn daar terughoudend in, omdat herhaalonderzoek dat dezelfde resultaten oplevert geen nieuws bevat. De hoofdredactie zou daarom kiezen voor berichtgeving over nieuwe bevindingen.

De academie vraagt financiers niet alleen meer geld uit te trekken voor de herhaling van oude onderzoeken. Een wetenschapper die een belangrijk onderzoek na herhaling weerlegt, verdient een loonsverhoging, vindt de KNAW. Herhaalonderzoek moet kortom meer aanzien krijgen om te voorkomen dat er te lang onderzoek wordt gedaan in de verkeerde richting.