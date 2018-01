CNV wil arbeidsmigranten beperken: 'geef eigen vakmensen voorrang'

Vakbond CNV roept bedrijven op om niet te snel naar buitenlandse werknemers te zoeken, als ze het tekort aan personeel willen aanvullen. De bond wil dat voorrang wordt gegeven aan vaklieden uit Nederland. Dat bevestigt de CNV na een interview met voorzitter Maurice Limmen in De Telegraaf.

Onlangs stelde uitzendbureau Randstad dat er 80.000 arbeidsmigranten moeten worden binnengehaald om vacatures te kunnen vervullen. Ook ondernemersorganisatie Bouwend Nederland kondigde aan om buitenlanders te halen voor de bouw als er in Nederland geen geschikte mensen te vinden zijn.

Dit stuit CNV-voorzitter Limmen tegen de borst. "Investeer in vakmensen via opleiding en vaste contracten en kijk naar het onbenutte arbeidspotentieel, een groep die ten onrechte op de reservebank zit. Maak je sector aantrekkelijk door het bieden van fatsoenlijke banen", zegt Limmen in de krant. Volgens hem zitten 1,2 miljoen mensen zonder werk, terwijl ze wel willen werken. Hij doelt op ouderen, arbeidsbeperkten en niet-westerse immigranten.

Volgens Limmen zijn er in de bouw, industrie, horeca en ict in totaal nog tienduizenden mensen nodig, maar is het vooral aan de sectoren zelf om hun tak aantrekkelijk te maken. Hij stelt dat in de horeca de "armzalige arbeidsvoorwaarden" en het "nauwelijks investeren in opleidingen van personeel", hebben geleid tot een tekort aan vakmensen. "Boontje komt om zijn loontje. Ga dan nu ook niet jammeren."