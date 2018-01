Dubbele bomaanslag in centrum Bagdad: tientallen doden

In het centrum van de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn tientallen mensen omgekomen bij een dubbele bomaanslag. Het voorlopige dodental staat op zeker 35, maar loopt waarschijnlijk nog op. Ook zijn ongeveer honderd mensen gewond geraakt.

De aanslagen werden in de ochtendspits uitgevoerd door twee zelfmoordterroristen op een plein. Het was er druk omdat bouwvakkers op zoek naar werk zich er hadden verzameld.

De verantwoordelijkheid voor de dubbele bomaanslag is nog niet opgeëist. Islamitische Staat pleegde de afgelopen jaren geregeld aanslagen in Bagdad, maar sinds de terroristische organisatie grotendeels uit Irak is teruggedrongen, is het geweld afgenomen. Wel hebben veiligheidsdiensten gewaarschuwd dat bepaalde cellen van IS nog altijd actief zijn en aanslagen kunnen plegen.

Afgelopen zaterdag werd een controlepost van de politie ten noorden van Bagdad getroffen door een zelfmoordaanslag. Daarbij vielen zeker vijf doden. Ook de verantwoordelijkheid hiervoor is voor zover bekend niet opgeëist.