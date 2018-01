Tientallen gewonden na instorten tussenvloer in beursgebouw Jakarta

In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een tussenvloer in het beursgebouw naar beneden gekomen. Uit cijfers van ziekenhuizen blijkt dat zeker vijftig mensen gewond zijn geraakt. De directeur van de beurs zegt dat niemand om het leven is gekomen.

Het incident gebeurde rond de lunch in Jakarta. Op beelden van Indonesische media is te zien dat de entree van het gebouw bezaaid ligt met puin. Het is niet duidelijk waardoor de vloer kon instorten. Volgens de politie is er geen sprake van een bomaanslag.

Hoeveel mensen in het gebouw waren op het moment van de instorting is eveneens onbekend. Volgens lokale media was er een grote groep studenten op bezoek. De hele beurs was even ontruimd, maar is inmiddels weer in bedrijf.