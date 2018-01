'Moskou traint Bosnisch-Servische separatisten'

Zurnal heeft vertrouwelijke documenten van de Bosnische veiligheidsdienst ingezien. Die beschrijven het doel van de nieuwe unit: mogelijke interventie in het geval dat de oppositie het werk van de autoriteiten wil belemmeren.

De separatistische leider Dodik dreigt met grote regelmaat dat hij Srpska wil afscheiden van de rest van Bosnië. Er is groeiende zorg dat een referendum over onafhankelijkheid, met steun van Rusland, op handen is. De Bosnisch-Servische minister van Veiligheid, Dragan Mektic, heeft tegenover The Guardian bevestigd dat de Bosnische veiligheidsdiensten op de hoogte zijn van de aanwezigheid en activiteiten van deze groep, en ze al langer in de gaten houden.

Servische onderwereld

Volgens de nieuwssite Zurnal worden leden gerekruteerd in de Servische onderwereld. De groep zou worden opgeleid in een Russisch-Servisch centrum voor humanitaire hulpverlening in Nis, een stad in het zuiden van Servië. Er zijn al langer bedenkingen bij het door Rusland gefinancierde centrum, waarvan vermoed wordt dat het een dekmantel is voor Russische spionage op de Balkan.

Volgens de Russen is het centrum opgericht om Servië te helpen bij reddingsoperaties, overstromingen en het opruimen van bommen afkomstig van de NAVO-bombardementen in 1999.

Belachelijke verzinsels

De Russische ambassade in Sarajevo ontkent het bestaan van een door Russen getrainde eenheid. 'We vinden het niet de moeite waard te reageren op deze belachelijke verzinsels', schreef de ambassade in een verklaring. Ook het kantoor van president Dodik van Srpska doet de berichten af als onzinnig en noemt ze gevaarlijk omdat het onrust veroorzaakt onder de bevolking.

De Russische invloed en inmenging op de Balkan baart het Westen grote zorgen. De berichten komen ruim een jaar na een coup-poging in Montenegro, waarbij wordt aangenomen dat de Russen achter een beraamde moordaanslag op de president zaten om Montenegro's toetreding tot de NAVO tegen te houden. Eventuele NAVO-toetreding van Bosnië wordt tegengehouden door Republika Srpska.