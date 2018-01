Auto boort zich in eerste etage tandartspraktijk

In Santa Ana in de Amerikaanse staat Californië heeft een auto zich in de bovenverdieping van een tandartspraktijk geboord. Volgens de politie raakte de auto een vluchtheuvel, waarna de wagen de lucht in vloog en tot stilstand kwam op de bovenverdieping van het gebouw.

Een van de twee inzittenden hield lichte verwondingen over aan het bizarre ongeluk, waardoor de auto zo'n drie meter boven de grond bungelde.

De brandweer moest er aan te pas komen om een van de inzittenden in veiligheid te brengen. Ook werd een kraan ingezet om de auto uit het pand te takelen.

Hoe het voertuig van de weg is geraakt, is nog niet bekend. Onderzocht wordt nog of de bestuurder onder invloed was van drugs of alcohol.