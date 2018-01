C&A zou in handen komen van Chinese investeerders

De eigenaren van C&A willen het kledingconcern verkopen aan Chinese investeerders, meldt het Duitse nieuwsblad Der Spiegel. Het oorspronkelijk Nederlandse bedrijf van de familie Brenninkmeijer heeft honderden winkels in heel Europa, Latijns-Amerika en Aziƫ.

De Brenninkmeijers zijn nog altijd eigenaar van C&A via een holding in Zwitserland, die Cofra Holding heet. C&A verwijst voor een reactie door naar Cofra, dat vanavond liet weten te kijken naar de mogelijkheid "om te accelereren in groeimarkten zoals China", maar verder niet concreet werd.

De streng katholieke Brenninkmeijer-familie met meer dan duizend leden heeft volgens Der Spiegel een geschat vermogen van ruim 20 miljard euro en is daarmee een van de rijkste families van Europa.