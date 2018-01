Vluchteling Jack leerde programmeren en werkt nu bij KLM

De komende zes maanden komen ze elke zondag naar Amsterdam en krijgen ze les van een groep vrijwilligers. Elke vrijwilliger is professioneel programmeur. Maar het meeste werk zullen de cursisten thuis moeten doen. En dat is pittig, weet Jack Sacali uit eigen ervaring.

Vijf jaar geleden vluchtte hij uit Syrië, hij woonde twee jaar in Turkije en kwam toen naar Nederland. Via Facebook leerde hij Hack your Future kennen. "Ik studeerde zeker 60 uur per week", vertelt hij. "Ik volgde tegelijkertijd een cursus Nederlands."

Stage bij Bijenkorf, werk bij KLM

Hack your Future hielp hem bij het vinden van een stageplek bij De Bijenkorf. Daar was men zo tevreden met zijn werk dat het bedrijf hem een baan aanbood. Hij sloeg het aanbod af. "Ik had gereageerd op een advertentie bij KLM en daar kon ik aan de slag. Daar heb ik voor gekozen."

Sacali werkt inmiddels 2,5 maand op het hoofdkantoor in Amstelveen. De voertaal op zijn afdeling is Engels, wat wel zo handig werkt als je collega's uit vijftien verschillende landen komen. Het komt hem goed uit. Nederlands verstaan kan hij wel, praten vindt hij lastiger.

Bayu Slamet is de manager die Jack aannam. Jacks cv trok zijn aandacht in de stapel van veertig sollicitanten. "In de eerste plaats omdat hij matchte met de inhoud van de baan. De Hack your Future-opleiding noemde allerlei technologieën waar wij dagelijks mee werken. En daarnaast dacht ik: dit is een doorzetter. Als je vanuit Syrië via Turkije naar Nederland komt: dat is heel wat. Dus we besloten hem uit te nodigen voor een programmeeropdracht." En dat lukte.