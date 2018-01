Minister waarschuwt truckchauffeurs: 'wonen' in cabine mag niet

Het Europees Hof van Justitie bepaalde in december dat het langdurig rusten in de truck in heel Europa niet mag. Naar aanleiding van die uitspraak zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaan controleren op de naleving.

De ILT informeert chauffeurs met folders in verschillende talen over het nieuwe handhavingsbeleid. De werkgevers van chauffeurs die te lang in hun voertuig bivakkeren, riskeren een boete van 1500 euro.