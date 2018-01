Franse vissers willen EU-verbod op Nederlandse pulsvisserij

In het troosteloze vissershaventje van Calais in Noord-Frankrijk haalt Benoît Lasquellec voor de laatste keer de netten uit zijn vissersboot. Hij houdt ermee op en verkoopt zijn boot met pijn in zijn hart.

"We vangen geen tong meer. Het gaat hier heel slecht met de zee. Financieel is dit niet vol te houden", zegt hij. En de schuldigen zijn voor hem wel duidelijk: de Nederlanders.

Lasquellec is zeker niet de enige. Het gaat slecht met de vissers in Noord-Frankrijk. In Calais lagen tien jaar geleden nog zo'n vijftien vissersboten. Nu Lasquellec ermee ophoudt, zijn het er nog maar zeven. De Nederlanders krijgen de schuld, omdat zij massaal voor de Franse kust pulsvissen.