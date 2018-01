Nederlandse timmerman Mark Slats roeit in recordtijd Atlantische Oceaan over

De Nederlander Mark Slats heeft het wereldrecord solo- en non-stop-oceaanroeien op zijn naam geschreven. De timmerman uit Wassenaar stak de Atlantische Oceaan over in ruim 30 dagen. Hij was daarmee bijna 5 dagen sneller dan de vorige recordhouder.

Slats deed mee aan de Atlantic Challenge, een van de zwaarste roeiwedstrijden ter wereld. De Atlantic Challenge loopt van de Canarische eilanden naar het Caribische eiland Antigua, een tocht van bijna 5000 kilometer.

Tot vorig jaar had Slats nog nooit geroeid. Maar toen zijn moeder ernstig ziek werd, besloot hij via het oceaanroeien sponsorgeld op te halen voor haar en anderen die lijden aan kanker. Het geld gaat naar de Antoni van Leeuwenhoek Foundation, die onderzoek doet naar kanker en specialistische zorg geeft.

"De hele tocht dacht ik aan mijn moeder. Ze is erg ziek en zij gaf mij de kracht om door te gaan. Deze overwinning is voor jou, mama", zei Slats na aankomst.

Walvis

Slats vertrok op 14 december en roeide gemiddeld zo'n 17,5 uur per dag. "Ik sliep vier uur per nacht. Er is slechts een dag waarop ik acht uur heb geslapen."

Tijdens zijn tocht maakte de timmerman veel mee. Zo sloeg zijn boot Peanuts een aantal keer om door het slechte weer en kwam hij in botsing met een walvis. Ook sloeg zijn gasfles overboord, waardoor Slats geen gevriesdroogd eten meer kon bereiden. Het was daardoor niet makkelijk om genoeg calorie├źn binnen te krijgen.

Slats zegt dat hij blij is om weer vaste grond onder zijn voeten te hebben. Toch had hij wel gemengde gevoelens toen de haven in zicht kwam. "De laatste tien zeemijlen gingen erg goed. En toen besefte ik dat het allemaal bijna voorbij was."

NOS op 3 maakte een video over het vertrek van Slats: