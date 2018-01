Journalist vermoord in Mexicaanse grensstad

In de Mexicaanse stad Nuevo Laredo is een journalist gedood. De autoriteiten onderzoeken of zijn dood te maken heeft met zijn werk.

De journalist, Carlos Dominguez Rodriguez, werd gedood terwijl hij in een auto zat met enkele familieleden. Die bleven ongedeerd. De journalist had steekwonden. Mogelijk is er ook geschoten.

De 77-jarige Dominguez werkte als zelfstandig journalist en schreef onder meer opiniestukken voor nieuwssites. Volgens de autoriteiten heeft hij nooit gevraagd om beveiliging en heeft hij ook nooit melding gemaakt van bedreigingen.

Onder druk

Vorig jaar werden in Mexico zeker tien journalisten gedood vanwege hun werk. Internationale journalistieke organisaties zeggen dat de vrijheid van meningsuiting in Mexico onder grote druk staat.

De stad Nuevo Laredo ligt in de staat Tamaulipas, vlak bij de grens met de Verenigde Staten. De staat wordt geteisterd door drugsgeweld en journalisten zijn er vaak het mikpunt van geweld en bedreiging.