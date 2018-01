Doden bij explosie in clubhuis Portugal

Bij een explosie in een clubhuis in Portugal zijn zeker acht doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond, van wie enkelen ernstig. Waarschijnlijk ontplofte er een kachel of verwarmingsketel in het gebouw, waarna er brand en paniek uitbrak.

In het clubhuis in Vila Nova da Rainha, 250 kilometer ten noorden van Lissabon, was op dat moment een kaarttoernooi aan de gang. Er waren ongeveer zestig mensen aanwezig.

Getuigen zeggen tegen lokale media dat bezoekers moeite hadden om weg te komen, terwijl het clubhuis zich vulde met dikke rook. De autoriteiten melden dat de brand inmiddels onder controle is.