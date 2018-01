Amerikaanse acteur Mark Wahlberg doneert 1,5 miljoen na ophef over ongelijke beloning

De Amerikaanse acteur Mark Wahlberg doneert 1,5 miljoen dollar aan Time's Up, de beweging die opkomt voor slachtoffers van seksueel misbruik. Dat geld kreeg Wahlberg aan salaris omdat hij opnieuw moest komen opdraven voor opnames van de film All the money in the world.

De nieuwe opnames waren nodig omdat acteur Kevin Spacey uit de film werd gehaald vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. Actrice Michelle Williams, die een ongeveer even grote rol heeft in de film als Wahlberg en ook opnieuw scènes moest opnemen, kreeg daarvoor volgens Amerikaanse media maar 1000 dollar. Dat verschil leidde tot grote verontwaardiging.

"Ik steun de strijd voor eerlijke betaling voor 100 procent", zegt Wahlberg. Hij doneert het geld aan Time's Up uit naam van Williams.

Filmregisseur Ridley Scott zei eerder dat alle acteurs aangeboden hadden hun scènes gratis opnieuw te spelen, maar later bleek dat Wahlberg toch een flinke vergoeding bedongen had.

Tien dagen

De rol van Spacey in de film werd overgenomen door Christopher Plummer. Het kostte tien dagen om alle scènes waarin Spacey zat opnieuw op te nemen. De film ging in december in première.

De belangen van Wahlberg en Williams worden behartigd door het agentschap William Morris Endeavor, dat ook 500.000 dollar zal doneren aan Time's Up. "De discussie over de ongelijkheid moet doorgaan en daarin is ook voor ons een rol weggelegd", zegt het agentschap in een verklaring.