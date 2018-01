Overval op Jumbo in centrum Amsterdam

In het centrum van Amsterdam is vanavond een filiaal van de Jumbo overvallen. De dader of daders sloegen met een voorhamer een ruit in en gingen ervandoor met een onbekende buit.

Het personeel wist zichzelf in veiligheid te brengen en schakelde de politie in. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar de daders.

Getuigen meldden aanvankelijk dat er schoten of explosies te horen waren geweest, maar daarvan was volgens de politie geen sprake.

De omgeving van het filiaal aan de Stadhouderskade was enige tijd afgesloten. De recherche is bezig met een buurtonderzoek, maar de Stadhouderskade is weer vrijgegeven.