Paniek op Hawaï om vals alarm over inkomende ballistische raket

Het bericht werd even na 08.00 uur lokale tijd (19.00 uur Nederlandse tijd) verzonden. Inwoners werden gewaarschuwd dat ze dekking moesten zoeken. 37 minuten later werd de fout hersteld. De Amerikaanse marine deelde ook in e-mails mee dat de waarschuwing per abuis was verzonden en dat er geen dreiging bestaat.

Gouverneur David Ige van Hawaï heeft meegedeeld dat de blunder het gevolg is van een menselijke fout en dat het systeem niet gehackt is. Bij de wisseling van een dienst is door iemand per ongeluk op een knop gedrukt. De federale overheid onderzoekt de zaak.

President Trump, die tijdens het incident aan het golfen was, is ingelicht over het vals alarm. Een reactie van de president is er nog niet.

Noord-Korea

De paniek op Hawaï valt te verklaren uit de oplopende spanningen door de aanhoudende dreigementen van Noord-Korea over een kernaanval op de Verenigde Staten. Hawaï is de Amerikaanse staat die na Alaska het dichtst bij Noord-Korea ligt. Onlangs verklaarde het bewind in Pyongyang nog dat de hele Verenigde Staten binnen het bereik van de Noord-Koreaanse raketten liggen.

Amerikaanse media, zoals de New York Times, stuurden nadat duidelijk was dat het om een vals alarm ging, pushberichten om duidelijk te maken dat er geen aanval ophanden was.