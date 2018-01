De Binckhorst wordt hip: 'Over vijf jaar zijn wij het Haagse centrum'

Belangrijk bij de ontwikkeling van de Binckhorst is de aanleg van de Victory Boogie Woogietunnel, die een verbinding vormt met knooppunt Ypenburg.

Die ontwikkeling is ook echt nodig om mensen naar het gebied te lokken. Want geboren en getogen Hagenaars vertellen bijna allemaal dat ze in hun jeugd er nooit kwamen. "Daar kwam je niet. In mijn beleving is de Binckhorst altijd al oud geweest. Daar kwam je eigenlijk niet, want het was industriegebied. Wat had ik daar te zoeken?", blikt een bewoner terug.

Wat God verboden heeft

Later was de Binckhorst vooral de plek waar veel autodealers en sloperijen zich vestigden. Maar ook bedrijven waar niet precies bekend van was wat er gebeurde. "Daar zat van alles. Ook wat wij mensen wel leuk vinden, maar wat God misschien verboden heeft. Dat soort zaken kon hier zijn weg wel vinden."

"Ik herinner me eigenlijk alleen de geur van de sigarettenfabriek, Caballero", zegt een ander. "Het was niet echt een leuke wijk om te wonen. Het was industrie en een haven."