Tienduizenden protesteren in Wenen tegen rechtse regeringscoalitie

In Wenen hebben zeker 20.000 mensen gedemonstreerd tegen de rechtse regeringscoalitie van premier Kurz, die vorige maand is aangetreden. Met fluitconcerten en spandoeken met teksten als 'Laat de nazi's niet regeren' betoogden de demonstranten met name tegen de anti-vreemdelingenkoers van de nieuwe Oostenrijkse regering.

Schattingen van het aantal betogers lopen ver uiteen, volgens de organisatoren waren er 80.000 mensen op de manifestatie afgekomen. De politie heeft het over 20.000 en verklaarde na afloop dat de mars vreedzaam is verlopen.

Migratie stoppen

Vanochtend herhaalde de leider van de rechts-populistische FPÖ, die samen met de christendemocraten in de coalitie zit, dat de regering de illegale migratie naar Oostenrijk volledig zal stoppen. Vicekanselier Strache zei op de FPÖ-nieuwjaarsreceptie dat de migratiegolf van de afgelopen jaren volledig was te wijten aan het falen van de voorgangers van deze regering.

Gisteren wekte minister van Binnenlandse Zaken Kickl (eveneens FPÖ) opschudding met zijn opmerking dat alle asielzoekers in Oostenrijk op één plek moeten worden samengebracht.

Zwitserland

Ook in de hoofdstad van buurland Zwitserland werd vanmiddag gedemonstreerd. Daar hadden linkse actiegroepen opgeroepen tot een protest tegen de komst van de Amerikaanse president Trump naar Davos, waar over twee weken het World Economic Forum, een treffen van wereldleiders met het bedrijfsleven en andere prominenten, wordt gehouden. Het protest in Bern trok zo'n 1000 betogers.