Football Leaks onthult duizelingwekkend salaris Messi

Het internetplatform Football Leaks heeft de belangrijkste gegevens uit het sterk verbeterde contract van Lionel Messi online gezet. De sterspeler van Barcelona krijgt 71 miljoen euro per seizoen, dat door allerlei bonussen kan oplopen naar jaarlijks 100 miljoen.

Behalve zijn basissalaris komen Messi's inkomsten uit portretrechten. In november zette hij zijn handtekening onder een nieuw vierjarig contract bij Barcelona. Als hij inderdaad tot 2021 bij de club blijft, zou hij nog eens een bonus krijgen van 70 miljoen euro.

Bonussen zijn er ook als Messi uitkomt in 60 procent van de wedstrijden die Barcelona per seizoen speelt en als hij met zijn club de Champions League wint. In het eerste geval strijkt hij dan bijna 2 miljoen euro extra op, in het tweede geval 12 miljoen euro.

Onthullingen

Football Leaks is een internetplatform waaraan 60 journalisten uit 12 belangrijke Europese voetballanden bijdragen leveren. Ze doen onthullingen over contracten en allerlei financiƫle aspecten van het topvoetbal.

Volgens de vandaag gepubliceerde gegevens verdient Messi twee keer zoveel als Cristiano Ronaldo en is hij ook zijn voormalige teamgenoot Neymar in financieel opzicht veruit de baas. Neymar verdient volgens Football Leaks 37 miljoen euro per jaar bij Paris Saint-Germain.