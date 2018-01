Nederlander gezocht na dodelijke schietpartij in Paramaribo

De Surinaamse politie is bezig met een klopjacht op een Nederlander. Rudolf P. wordt ervan verdacht dat hij vrijdagochtend vroeg een man heeft doodgeschoten in een bar in Paramaribo.

De verdachte opende het vuur op het slachtoffer nadat er volgens omstanders ruzie was ontstaan over een vrouw. Daarna vluchtte hij in een auto die korte tijd later in de buurt werd teruggevonden. De politie verdenkt de man van moord of doodslag en heeft de bevolking opgeroepen naar hem uit te kijken.

Frans-Guyana

De kans is redelijk groot dat hij is gevlucht naar buurland Frans-Guyana. De grensrivier tussen de twee landen is lang en wordt slecht bewaakt. Frans-Guyana is Europees grondgebied. Rudolf P. kan er met zijn Nederlandse paspoort vrij bewegen en makkelijk op een vliegtuig naar Parijs stappen.

De schietpartij van vrijdag vond plaats in de PP-Shisha-lounge. Daar werd in 2015 de Amsterdamse crimineel Marchano P. geliquideerd. De politie heeft de bar voorlopig gesloten voor onderzoek.