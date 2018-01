Dode bij kettingbotsing op A16 richting Rotterdam

Bij een kettingbotsing met vier voertuigen op de A16 richting Rotterdam is een 60-jarige man uit Papendrecht om het leven gekomen. de politie meldt dat drie mensen zwaargewond zijn geraakt. De weg was ter hoogte van knooppunt Ridderkerk urenlang afgesloten, maar even voor 19.00 uur werden alle beperkingen opgeheven.

Bij het ongeluk waren een vrachtwagen en drie personenauto's betrokken. Hulpverleners hebben de drie zwaargewonden uit hun auto bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. De - ongedeerde - bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Zijn rol in het ongeluk wordt onderzocht, zegt de politie.

In een van de drie personenauto's zat de man die het ongeluk niet heeft overleefd. In een andere auto raakten een man en een vrouw zwaargewond. Hun baby die in een stoeltje zat dat op de achterbank was bevestigd, bleef vrijwel ongedeerd. In de derde auto liep ook een man ernstige verwondingen op.

Even verderop botsten nog eens twee auto's op elkaar, maar daarbij was alleen sprake van blikschade.