Recordoogst van suiker in Nederland

Niet eerder kwam er zo veel suiker van het land als afgelopen jaar. Waar normaal de oogst van suikerbieten rond deze tijd wordt afgerond, loopt hij dit jaar waarschijnlijk nog twee of drie weken door. De fabrieken van de Suikerunie in Dinteloord en Vierverlaten (Groningen) draaien overuren.

De topoogst komt niet geheel onverwacht. Vorig jaar liet de Europese Unie het suikerbietenquotum helemaal los. Tegelijkertijd kwam de minimumprijs voor suiker te vervallen en mocht iedereen zo veel suiker produceren als hij wilde. En dat lieten bietenboeren zich niet twee keer zeggen. In totaal zaaiden zij in Nederland op 88.000 hectare suikerbieten in.

Daarbovenop komt de grote opbrengst per hectare. Komt er normaal zo'n 13.300 kilo suiker van een hectare, dit jaar is dat 15.600 kilo per hectare. "Er zit veel suiker op de knol", zegt Luc Kroes, directeur van de fabriek in Dinteloord en woordvoerder van de Suikerunie. "Ik denk dat dat te maken heeft met de klimatologische omstandigheden. Veel zon, warmte."

Suikerprijs

De twee fabrieken van de Suikerunie in Nederland (en een derde in Duitsland) draaien dag en nacht door om de suikerbieten te verwerken. "In de 25 jaar dat ik hier werk, heb ik het nog niet meegemaakt dat we zo veel bieten moeten verwerken", zegt Kroes bij Omroep Zeeland. Normaal zijn halverwege januari alle bieten verwerkt. Dit jaar verwacht de directeur nog tot begin februari bezig te zijn.

Het is nog niet helemaal duidelijk of de topoogst gevolgen heeft voor de suikerprijs. Die prijs ligt laag, ook al omdat in de buurlanden de suikeroogst ook hoog is. Maar deskundigen van de Wageningen Universiteit wijzen erop dat in een aantal concurrerende landen boeren waarschijnlijk voor een ander product gaan kiezen. De opbrengst van suiker per hectare ligt daar soms lager dan in Nederland. Hier verandert er wat dat betreft niets: volgens Kroes wordt komend jaar opnieuw 88.000 hectare suikerbieten ingezaaid.