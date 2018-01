Radboudumc waarschuwt voor 'levensgevaarlijke' Q-koortsbehandeling

Het Q-koorts Expertisecentrum van het Radboudumc in Nijmegen waarschuwt voor een behandeling die een alternatieve arts aanbiedt aan patiënten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Deze arts, Leendert Kunst, zou zeker vijf patiënten behandelen met een 'autovaccintherapie': door bloed af te nemen, een paar weken te bewaren en later weer bij de patiënt in te brengen, zegt hij mensen te kunnen genezen.

Internist Chantal Bleeker, hoofd van het Q-koorts Expertisecentrum, noemt de alternatieve behandelmethode vergezocht en bovendien levensgevaarlijk. Het is volgens haar erg risicovol om bloed te bewaren onder niet- gecontroleerde omstandigheden. Daardoor kan bijvoorbeeld bloedvergiftiging ontstaan. Ook bestaat het gevaar dat bloedmonsters worden verwisseld waardoor mensen het bloed van iemand anders ingespoten krijgen.

Alternatief arts Leendert Kunst zegt tegen de regionale krant Brabants Dagblad dat hij geen kwakzalver is. Hij zou wetenschappelijk zijn opgeleid en probeert naar eigen zeggen ook zo te werken.

Gevaarlijke methodes

Honderden Nederlanders hebben aan een Q-koorts besmetting een chronisch vermoeidheidssyndroom overgehouden waarvan ze met de reguliere geneeskunde nog niet genezen kunnen worden. In het verleden hebben ook andere alternatieve artsen beweerd de ziekte wel te kunnen genezen.

Internist Bleeker begrijpt dat patiënten hun heil zoeken bij alternatieve genezers. Volgens haar is tegen zulke genezers weinig te doen. Zelfs als ze gevaarlijke methodes hanteren komt de Inspectie Gezondheidszorg vaak pas in actie als er al een incident is geweest.