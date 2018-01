'Wall of Fame' van Elfstedentocht onthuld, met foto's van Klasina en Reinier

Als hoogtepunt in de geschiedenis van de Elfstedentocht noemt Wieling de tocht uit 1963, die later bekend zou komen te staan als 'De Hel van 63'. Schaatsers hadden in dat jaar te maken met zeer strenge vorst, harde wind en slecht ijs.

Aan de tocht deden bijna 10.000 deelnemers mee, maar slechts enkele honderden haalden de eindstreep. De editie werd gewonnen door Reinier Paping. Wieling: "Dat was de tocht der tochten, die laat zien hoe zwaar deze wedstrijd is. En Paping is dé sportman van de vorige eeuw."

De Wall of Fame is een initiatief van de Elfstedenhal, die samenwerkt met de organisatie van de Elfstedentocht. Bij de volgende tocht zullen de winnaars in de hal worden gehuldigd. Wieling is er zeker van dat die volgende tocht er komt. "Natuurlijk zien we ook de klimaatverandering en het feit dat er minder winters zijn, maar ooit gaat het weer vriezen. En hoe langer het duurt, hoe groter de mythe rond de Elfstedentocht wordt."