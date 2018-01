Antwerpen vergist zich en stuurt persrichtlijnen naar de pers

Pijnlijk foutje van de afdeling communicatie van de gemeente Antwerpen. Aan een persbericht over de laatste vergadering van het schepencollege (burgemeester en wethouders) was per ongeluk een bijlage toegevoegd met richtlijnen over de wijze waarop gemeenteambtenaren met journalisten moeten omgaan.

De mail was gestuurd naar tientallen journalisten en op die manier dus eigenlijk in het vijandelijke kamp terechtgekomen, meldt de Belgische krant De Morgen. De krant licht een tip van de sluier op.

Kernboodschap

Zo wordt ambtenaren aangeraden om voorafgaand aan een interview een kernboodschap te bepalen en die waar mogelijk te herhalen. 'Antwoord kort maar volledig op vragen van journalisten en ga dan via een 'bruggetje' over naar je eigen boodschap.'

Nog een tip: blijf ook na het interview professioneel en zeg niets off the record. Dus geen zinnen als: "je hebt dit niet van mij, maar die en die bakt er eigenlijk niks van", of "dit is niet voor publicatie, maar natuurlijk klopt er helemaal niets van dat besluit."

En ook niet onbelangrijk: zorg dat de relatie met de pers goed blijft. De Morgen heeft nog een advies voor de betrokken slordige ambtenaar: check steeds goed de bijlages als je een mail verstuurt.