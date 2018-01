'Albert Heijn stigmatiseert bij instructie personeel'

Albert Heijn stigmatiseert en stereotypeert klanten bij een opleiding van supermarktmedewerkers, door een plaatje van een zwarte vrouw met kind te tonen bij het type klanten dat goedkope producten koopt. Het College voor de Rechten van de Mens en een aantal anti-discriminatiebureaus hebben kritiek op de module. Bij dure producten wordt een witte man afgebeeld.

Medewerkers van de grootste supermarktketen van het land krijgen een cursus 'klantprofielen' om klanten en hun koopgedrag te leren herkennen. De klantengroep die vooral goedkopere producten koopt, door AH 'City-Budget'-klant genoemd, staat dus te boek als een zwarte vrouw. De witte man is een zogenoemde 'Premium'-klant.

Een etiket op mensen

"Choquerend", zegt een medewerkster die de cursus volgde en aan de bel trok bij de NOS. "Dit werkt niet mee aan de gedachte dat iedere klant gelijk is en dezelfde behandeling verdient. Dit is niet goed voor jonge mensen die zo leren om mensen in hokjes te duwen." Ze is bang om haar baan te verliezen en wil alleen anoniem haar verhaal doen. Haar naam is bekend bij de redactie.

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is hier wettelijk geen sprake van discriminatie, maar wel van stigmatisering. "Wij zijn er geen voorstander van om eigenschappen te koppelen aan groepen. Dat is niet handig en bovendien linke soep", zegt Barbara Bos van het College voor de Rechten van de Mens. "Je plakt een etiket op mensen en hoewel dit niet wettelijk verboden is, is het de vraag of je dit als bedrijf moet willen."