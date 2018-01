Niet Hitler maar Merkel nu bekendste Duitser onder scholieren

Nederlandse scholieren weten weinig over Duitsland en de Duitsers. De bekendste Duitser onder de leerlingen is Angela Merkel, blijkt uit onderzoek van het Duitsland Instituut (.pdf) van de Universiteit van Amsterdam. Bij het vorige onderzoek, in 2010, was dat nog Adolf Hitler.

Hedendaagse Duitse muziek is nauwelijks bekend. Leerlingen noemen wel de namen van oudere acts als Rammstein en Nena.

Opmerkelijk is verder de beperkte kennis van de Duitse literatuur. Gevraagd naar de namen van Duitse schrijvers moet 58 procent van de havo- en vwo-leerlingen het antwoord schuldig blijven. Scholieren die wel namen weten te noemen, komen het vaakst op de proppen met Goethe, Kafka en Hitler.

Het bekendste Duitse boek onder Nederlandse scholieren is Hitlers Mein Kampf. Ook De voorlezer van Bernhard Schlink, dat werd verfilmd met Kate Winslet in de hoofdrol, wordt veel genoemd.

De kennis beklijft beperkt

Het Duitsland Instituut noemt het gebrek aan kennis opvallend, omdat literatuur een verplicht onderdeel is in de bovenbouw van havo en vwo. "In de praktijk ontbreekt het echter vaak aan een systematische aanpak van het literatuuronderwijs. Er is dus wel aandacht voor literatuur, maar bij de leerling beklijft deze kennis slechts zeer beperkt", schrijven de onderzoekers.

In de lessen ligt de nadruk sterk op leesvaardigheid en minder op kennis van cultuur en geschiedenis of spreekvaardigheid.

De onderzoekers hebben een kleine 3000 scholieren tussen 11 en 19 jaar ondervraagd. Die vonden Duits een interessanter vak dan de leerlingen die betrokken waren bij het onderzoek uit 2010.